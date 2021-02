Brambilla verrast met eindzege in Tour des Alpes

De Italiaan Gianluca Brambilla heeft verrassend de Tour des Alpes Maritimes et du Var gewonnen. De Italiaan van Trek-Segafredo behoorde in de derde en laatste etappe tot een groep vroege vluchters en bleef alleen voorop over. Brambilla hield op de streep net voldoende tijd over om de Canadees Michael Woods als klassementsleider te onttronen.

Achter Brambilla finishte de Britse Girowinaar Tao Geoghegan Hart op 13 seconden als tweede. In het eindklassement bleef de 33-jarige Italiaan Woods 5 seconden voor. Bauke Mollema, ploeggenoot van Brambilla en winnaar van de eerste etappe, sloot de driedaagse af als derde.