Dodig en Polasek winnen mannendubbelspel Australian Open

Tennissers Ivan Dodig en Filip Polasek hebben op de Australian Open de titel veroverd in het mannendubbelspel. Dodig en Polasek versloegen in de finale de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury met 6-3 6-4.

Voor de 36-jarige Dodig, ooit de nummer 29 in het enkelspel, is het zijn tweede grandslamtitel als dubbelspecialist. In 2015 schreef de Kroaat samen met de Braziliaan Marcelo Melo Roland Garros op zijn naam. De Slowaak Polasek (35) was nog nooit de beste op een grandslamtoernooi.

Ram en Salisbury pakten vorig jaar in Melbourne hun eerste grandslamtitel.