Miami Heat wint van LA Lakers in herhaling NBA Finals

Miami Heat heeft Los Angeles Lakers in een herhaling van de NBA Finals van vorig jaar de derde nederlaag in vier duels bezorgd. Het werd in het Staples Center in Los Angeles 96-94 voor Heat.

Kendrick Nunn nam 27 punten voor zijn rekening voor de bezoekers, Jimmy Butler was goed voor 24 punten. Bij de thuisploeg had LeBron James niet zijn beste avond. De sterspeler kwam tot 19 punten en was slechts met 7 van zijn 21 schoten succesvol.

In het derde kwart leken de Lakers toch het initiatief te nemen. Ze kwamen, na een 59-52-ruststand in het voordeel van Heat, met 66-63 voor. Na 13 punten op een rij leidde Heat echter weer met 76-66. De thuisploeg was nog dicht bij overtime toen James de bal in de slotfase onderschepte en Alex Caruso bediende. Hij was echter niet trefzeker.

De Lakers konden niet beschikken over Anthony Davis en Dennis Schröder. Davis miste ook de afgelopen drie duels wegens een achillespeesblessure.

Vorig jaar was Los Angeles Lakers in de NBA Finals met 4-2 te sterk voor Miami Heat.