De Noorse skiër Sebastian Foss-Solevaag heeft op de WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de slalom gewonnen. De 29-jarige Foss-Solevaag is de eerste Noorse wereldkampioen slalom sinds Tom Stiansen in 1997 in het eveneens Italiaanse Sestriere.

De Oostenrijker Adrian Pertl, de verrassende leider na de eerste run, moest genoegen nemen met zilver en de Noor Henrik Kristoffersen pakte het brons.