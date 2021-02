Sprinter Adigida in toptijd naar titel op 200 meter

Sprinter Onyema Adigida heeft bij de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek in 20,90 de titel veroverd op de 200 meter. Met die tijd bleef hij 13 honderdsten boven het Nederlands record van 20,77, dat sinds 2001 op naam staat van Patrick van Balkom. Hij is na Van Balkom en Guus Hoogmoed de derde Nederlander ooit op deze sprintafstand.

De 21-jarige Adigida, in 2019 Europees juniorenkampioen op de 200 meter, had in het Omnisport van Apeldoorn zijn zinnen wel gezet op het Nederlands record. “Ik wilde graag dat record, want ik had wat goed te maken. De 60 meter zaterdag ging namelijk niet goed”, zei hij na de race.

Adigida zal niet te bewonderen zijn op de EK indoor, over een kleine twee weken in Polen. De 200 meter maakt geen deel uit van het wedstrijdprogramma. Hij kan zich gaan richten op het buitenseizoen. “Mijn doelen zijn wel duidelijk; een medaille op de EK onder 23 en de limiet halen voor de Olympische Spelen in Tokio.”

De limiet is gesteld op 20,24, nog flink harder dan zijn persoonlijk record van 20,82. “Maar die tijd komt vanzelf als ik wedstrijden ga lopen. Ik denk niet dat ik te veel gefocust moet zijn op die tijd, anders ga je jagen en meestal loopt dat fout af.”