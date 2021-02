Veldrijdster Betsema wint Sluitingsprijs

Veldrijdster Denise Betsema heeft zondag de Sluitingsprijs gewonnen. Met de wedstrijd in het Belgische Oostmalle eindigde het veldritseizoen. Wereldkampioene Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado lieten de laatste cross lopen.

De cross in Oostmalle werd een afvalkoers waarbij de Belgische Sanne Cant en de Nederlandse Inge van der Heijden het langst in het spoor van Betsema bleven. Maar iets over de helft van de wedstrijd bleef de nummer 3 van het WK alleen voorop over. Cant werd op zo’n 30 seconden tweede, Van der Heijden bezette de derde plaats.

Betsema, afkomstig van Texel, was zaterdag ook al de beste in de Waaslandcross van Sint-Niklaas. Met haar overwinning in Oostmalle sloot de renster van Pauwels Sauzen – Bingoal haar seizoen af met acht zeges achter haar naam.