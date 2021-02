Waterpoloërs vijfde op OKT Rotterdam na winst op Frankrijk

De Nederlandse waterpoloërs hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam met een knappe overwinning afgesloten. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer vocht zich naar een zege op Frankrijk met 10-9 en eindigde daardoor als vijfde.

De winst nam de teleurstelling niet weg van het mislopen van de Olympische Spelen. Oranje plaatste zich weliswaar voor de kwartfinales, maar verloor daarin van het sterke Montenegro.

De waterpoloërs toonden veerkracht, zowel fysiek als mentaal. De wedstrijd tegen Frankrijk was al de achtste in acht dagen en de vermoeidheid zat er goed in bij de mannen van Van der Meer. Na een goede start en een voorsprong van 4-2 in de eerste periode, zakte Oranje weg en nam Frankrijk het initiatief over. De Fransen stonden na de derde periode met 8-5 voor.

Maar in de laatste 8 minuten liet de Nederlandse ploeg zien dat de vechtlust nog steeds aanwezig was. Bilal Gbadamassi, Pascal Janssen (twee penalty’s), Robin Lindhout en Kjeld Veenhuis scoorden en zetten Nederland op een 10-9-voorsprong. Doelman Eelco Wagenaar stompte in de laatste seconden een Franse bal op doel weg en stelde de winst veilig.