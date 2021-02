Albon rekent op terugkeer bij Red Bull in Formule 1

Alexander Albon heeft zich als doel gesteld terug te keren in de Formule 1 bij Red Bull. De Thai, het afgelopen seizoen teamgenoot op het hoogste niveau van Max Verstappen, moet voorlopig genoegen nemen met de rol van reserve. De Mexicaan Sergio Perez heeft zijn positie ingenomen.

“Ik heb wel vaker tegenslagen overwonnen”, verklaarde Albon (24). “Het is niet de eerste keer dat ik er ben uitgegooid. Vermoedelijk kom ik daar wel overheen. Met alles wat ik in me heb zal ik strijden om mijn ‘stoeltje’ terug te krijgen. Dat is mijn ambitie. Opgeven doe ik niet.”

Met Perez (31) hoopt Red Bull meer ervaring in huis te hebben gehaald én te beschikken over een coureur die net als Verstappen de concurrentie met het vooralsnog vaak winnende team van Mercedes aankan.