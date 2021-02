Autocoureur Räikkönen hoopt dat nieuwe Alfa Romeo sneller is

Kimi Räikkönen is hoopvol over de nieuwe auto van Alfa Romeo voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. “Het is allereerst leuk om de nieuwe bolide te zien”, zei de 41-jarige Fin tijdens een presentatie in Warschau. “Ik hoop dat we beter af zijn dan vorig jaar. Tijdens de testen zullen we al een idee krijgen of we sneller zijn. Dan krijgen we misschien al een idee voor welke posities we komend seizoen kunnen strijden.”

Räikkönen gaat zijn negentiende seizoen in de koningsklasse van de autosport in. Hij is recordhouder met de meeste deelnames aan grandprixraces: 332. Räikkönen won in zijn carrière 21 races en kroonde zich in 2007 tot wereldkampioen, de laatste die Ferrari voortbracht.

De Fin blijft bij Alfa Romeo een team vormen met Antonio Giovinazzi, die enthousiast was over het uiterlijk van de nieuwe Alfa Romeo. “Dit is de mooiste auto in de drie jaar dat ik hier rijd”, zei de Italiaan. “Hopelijk is de auto ook nog snel. Want daar gaat het om.”

Räikkönen en Giovinazzi scoorden bij elkaar 8 punten en het team eindigde als achtste in het kampioenschap van de constructeurs. Het moet dit jaar beter, vindt teambaas Frédéric Vasseur. “We willen naar de top van het middenveld, maar het is een lange weg.”

De nieuwe Alfa Romeo beschikt wel over een nieuwe motor van leverancier Ferrari.