Bertens valt uit top 10 wereldranglijst tennis

Tennisster Kiki Bertens is uit de top 10 gevallen op de wereldranglijst. Ze leverde een plek in na de Australian Open, waar ze niet aan meedeed. De Westlandse zakte van de tiende naar de elfde plaats op de maandag uitgebrachte ranking.

De Amerikaanse Serena Williams keerde juist terug in de top 10. Ze klom van de elfde naar de zevende plaats. Williams reikte in de Australian Open tot de halve finales. Daarin verloor ze van Naomi Osaka, die het grandslamtoernooi won. De Japanse klom naar de tweede plaats op de wereldranglijst achter de Australische nummer één Ashleigh Barty.

Bertens onderging eind oktober een operatie aan haar achillespees en was niet tijdig hersteld voor de Australian Open. Ze hoopt in maart haar rentree te maken. Bertens stond in mei 2019 nog vierde op de wereldranglijst; dat was de hoogste positie ooit behaald door een Nederlandse tennisster.

Botic van de Zandschulp won wat posities op de mondiale ranking van de mannen. Hij steeg naar de 145e plaats. Van de Zandschulp maakte zijn debuut op het hoofdtoernooi van de Australian Open, maar verloor in de eerste ronde. Tallon Griekspoor zakte naar plaats 160.