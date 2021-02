Buikblessure dwingt tennisser Djokovic tot herstelpauze

Tennisser Novak Djokovic moet een tijdje rust nemen om zijn buikblessure te laten herstellen. “Ik heb maandag een nieuwe MRI-scan laten uitvoeren en de schade is toch wat groter dan ik dacht”, zei de winnaar van de Australian Open een dag na zijn zege op de Rus Daniil Medvedev in de finale van het toernooi in Melbourne.

“Het valt mee, te oordelen naar wat de dokter zei, maar de spierscheur is groter geworden en ik zal de tijd moeten nemen om te herstellen”, zei de Servische nummer 1 van de wereld, die zijn achttiende grandslamtitel veroverde. Hij noemde geen tijdspanne, waardoor het niet duidelijk is wanneer hij terugkeert op de baan.

De 33-jarige Djokovic liep het spierscheurtje op in zijn partij uit de derde ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Hij speelde door en won uiteindelijk in vijf sets. Ondanks de blessure haalde hij wederom de finale en won voor de negende keer het toernooi.