Doelpunt Veltman niet genoeg voor Brighton

Joël Veltman heeft Brighton & Hove Albion met zijn doelpunt niet aan een punt geholpen tegen Crystal Palace. De oud-Ajacied maakte in het duel in de Premier League in de 55e minuut de 1-1. Ver in blessuretijd maakte de Belg Christian Benteke alsnog de winnende treffer voor de bezoekers. Jean-Philippe Mateta had de Londenaren in de eerste helft op voorsprong gezet.

Veltman was basisspeler bij Brighton, waar Davy Propper op de bank bleef zitten. Jairo Riedewald deed mee met Crystal Palace, Patrick van Aanholt keek de hele wedstrijd toe. Veltman kreeg ook nog de gele kaart.

Brighton blijft net iets boven de degradatiestreep.