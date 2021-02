Judobondscoach Arens: sneltesten dragen bij aan ongekend succes

Twee grote toernooien hebben de judoka’s dit jaar gehad en de successen waren welhaast ongekend. “Het gaat gewoon fantastisch”, zegt bondscoach Maarten Arens, in een terugblik op de Masters van Doha en (afgelopen weekeinde) de grand slam van Tel Aviv. TeamNL grossierde in medailles. Het geheim? Arens: “Sneltesten vanwege corona hebben ons een heel eind op de goede weg geholpen.”

In de contactsport bij uitstek, waar de mogelijkheid tot sparren onontbeerlijk is, hielp de wetenschap Arens vooruit. “De hele staf heeft een cursus gehad hoe we sneltesten moeten afnemen”, legt hij uit. “Het gaat om de antigeentest van Boditech, de uitslag hebben we na twaalf minuten. Dit stelt ons in staat om steeds met twee grote groepen te trainen, vijftig mannen en vijftig vrouwen. Daardoor kunnen we ons ook heel goed voorbereiden op de wedstrijden.”

Arens slaagde er ook in de trainingsgroep uit te breiden met regionale sporters én atleten uit het buitenland. Daardoor kreeg hij de garantie op voldoende oefenmogelijkheden voor de hoofdselectie op de centrale trainingen. “Dat doen we allemaal op een zeer veilige manier en de belangstelling uit andere landen om hier te oefenen neemt toe. Risico’s helemaal uitsluiten kunnen we niet, dat kan niemand en dat kun je nergens. Maar wat wij doen is honderd procent verantwoord. Dat blijkt ook in de praktijk.”

De judobond zelf regelt de financiering van de tests. Arens: “Dat doen we met het geld dat voor onze topsportprogramma’s beschikbaar is. Dat betekent dat we af en toe een toernooi moeten overslaan. Maar dat is het zeker waard. Het loopt perfect.”

De resultaten in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio zijn ‘boven verwachting’. De grootste uitschieters waren het goud voor Michael Korrel (-100 kg) in Tel Aviv en de eerste plek voor wereldkampioen Noël van ‘t End (-90) op de Masters van Doha. Arens: “Het waren beide zeer sterk bezette toernooien. Vergeleken met de Masters denk ik dat hooguit een WK zwaarder is. Maar we zien steeds meer van onze judoka’s medailles halen of er in de buurt komen. Die doorbraak van de jongeren is ook heel belangrijk.”

Aanvankelijk leek het gezien de coronabeperkingen in geen enkele sport zo moeilijk om weer op te starten als in het judo. Maar het is gelukt. Arens: “Laten we vooropstellen dat iedereen tegenslagen moet overwinnen. Maar misschien zijn wij er in het judo wel een beetje bovengemiddeld aan gewend. We weten dat we niet alles onder controle hebben. Dat begint doorgaans al bij de loting. Een toernooi kan na dertig seconden voorbij zijn. Wij moeten wel flexibel zijn.”

De volgende tussenstop op weg naar Tokio is de Europese titelstrijd, die in april wordt gehouden. In drie gewichtsklassen strijden twee judoka’s nog om één olympisch ticket, Kim Polling en Sanne van Dijke (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (-78 kg), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg). Arens: “Voor hen is het EK het laatste kwalificatiemoment. Daarna nemen we een beslissing. Wat de rest betreft maken we een afweging of dit toernooi past in hun voorbereiding op de Olympische Spelen.”