Nederlandse rugbycompetitie hervat, maar met slechts zes teams

De hoogste rugbycompetitie in Nederland wordt in april hervat, maar wel met een beperkt aantal teams. Van de zestien ploegen uit de ereklasse hebben er zes aangegeven te willen spelen. De hoogste rugbyklasse behoort tot de topsportcompetities waarvoor de overheid een uitzondering maakt. Deze competities mogen onder strikte voorwaarden en met heel wat maatregelen doorgaan.

Op het betaalde voetbal na werden alle sportcompetities in oktober door de overheid stilgelegd in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Twee maanden later gaf het ministerie van VWS een select aantal topsporten toestemming om hun hoogste competitie te hervatten of op te starten. Onder meer in het hockey, volleybal, basketbal, waterpolo en korfbal wordt daar al gebruik van gemaakt. Nu volgt ook Rugby Nederland met de ereklasse.

Begin april wordt die competitie hervat. De zes teams die meedoen, moeten hun spelers wekelijks testen op het coronavirus. De andere clubs kunnen later instromen, mits ze voldoen aan de voorwaarden.