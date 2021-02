Ploeg Van der Poel door coronageval uit koers, Dekker nu leider

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft zich met zijn ploeg Alpecin-Fenix moeten terugtrekken uit de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Eén van de medewerkers van de Belgische formatie is zondagavond positief getest op het coronavirus. “Het welzijn van alle betrokkenen staat bij ons voorop”, meldt Alpecin-Fenix, dat in overleg met de organisatie besloot om uit de ronde te stappen.

Van der Poel won zondag de eerste etappe, maar hij kan maandag niet starten in de rode leiderstrui. David Dekker is nu de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De besmette medewerker van Alpecin-Fenix is direct in isolatie gegaan. Dat geldt ook voor alle andere teamleden, onder wie de renners. Zij worden de komende dagen opnieuw getest op het coronavirus. Onduidelijk is wanneer ze terug naar huis mogen.

Van der Poel wilde zich in de Ronde van de Emiraten, zijn eerste koers van dit jaar op de weg, in vorm rijden voor de voorjaarsklassiekers. De alleskunner op de fiets veroverde eind vorige maand in Oostende zijn vierde wereldtitel veldrijden. Van der Poel gaf de etappekoers in het Midden-Oosten de voorkeur boven het Belgische openingsweekeinde, met de Omloop Het Nieuwsblad (zaterdag) en Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag).

“Het is heel mooi om het wegseizoen zo te beginnen en het betekent veel voor me”, zei Van der Poel na zijn zege op zondag. “Ik heb een week rust gehad en pas één week met de ploeg getraind. Ik had dit eigenlijk ook niet verwacht. Dit is de vorm van het veldrijden in de woestijn.”

Achter Van der Poel sprintte de 23-jarige Dekker, die in de Ronde van de Emiraten debuteert als prof bij Jumbo-Visma, naar de tweede plek in de ‘waaieretappe’. Maandag staat een individuele tijdrit over 13 kilometer op het programma. Dekker verdedigt daarin de koppositie in het klassement.