Timberwolves ontslaan coach Saunders na nieuwe nederlaag in NBA

Basketbalploeg Minnesota Timberwolves heeft coach Ryan Saunders ontslagen vanwege de slechte prestaties van dit seizoen in de NBA. Dat gebeurde na de nederlaag zondagavond (plaatselijke tijd) tegen New York Knicks: 99-103. Het was al de 24e verliesbeurt voor de ploeg. Er staan slechts 7 zeges tegenover en met een winstpercentage van 0,226 bungelen de Timberwolves onderaan in de westelijke divisie.

“Het zijn lastige beslissingen, maar een verandering is nodig in het belang van zowel de korte- als langetermijndoelen van de club”, verklaarde de leiding van de Timberwolves na de wedstrijd tegen de Knicks. Saunders was bezig aan zijn derde seizoen als coach bij de ploeg uit Minnesota.