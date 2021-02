Vrouwenwielerronde Healthy Ageing Tour gaat door als driedaagse

De wielerwedstrijd Healthy Ageing Tour voor elite-vrouwen vindt dit jaar in een aangepaste vorm als driedaagse plaats. Dat gebeurt van 10 tot en met 12 maart. De wedstrijden vinden op afgesloten omlopen plaats, waar geen publiek toegelaten wordt.

Alle toegelaten personen moeten door middel van tests kunnen aantonen niet met het coronavirus besmet te zijn. Dit is toegestaan omdat deze wedstrijd het predicaat topsportwedstrijd heeft. Het deelnemersveld bestaat met UCI World Tour Teams, UCI Continental Teams en twee nationale selecties alleen uit beroepssporters. Amateurploegen zijn dit jaar niet welkom.

Veel van de deelnemers aan de Healthy Ageing Tour nemen later in het jaar deel aan de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse etappekoers is voor hen een belangrijke voorbereidingswedstrijd.