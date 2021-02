Wereldkampioen Alaphilippe debuteert zaterdag in ‘Omloop’

Wereldkampioen Julian Alaphilippe maakt zaterdag zijn debuut in de Omloop Het Nieuwsblad. De Franse wielrenner behoort tot de zeven renners die namens Deceuninck – Quick-Step in Gent aan de start staan, onder wie ook Zdenek Stybar, de winnaar van 2019. Alaphilippe deed nog nooit mee aan de Belgische openingsklassieker.

Het is voor de 28-jarige Fransman een terugkeer op de kasseien. In oktober kwam Alaphilippe ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen, terwijl hij voorop reed met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De wereldkampioen botste op een langzaam rijdende motor en ging onderuit. Hij liep daarbij onder meer breukjes in zijn rechterhand op.

De Fransman maakte deze maand zijn rentree in de Ronde van de Provence. Alaphilippe eindigde als tweede in het klassement achter de Colombiaan Iván Ramiro Sosa.

De ‘Omloop’ gaat over iets meer 200 kilometer en eindigt in Ninove. Een dag later is met Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede wedstrijd van het Belgische openingsweekeinde. Alaphilippe doet daar niet aan mee.