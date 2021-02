Wielrenner Van der Poel test negatief en mag naar huis

Wielrenner Mathieu van der Poel landt dinsdag al in Nederland. De coureur bleek net als zijn ploeggenoten Roy Jans, Jasper Philipsen, Kristian Sbaragli en Louis Vervaeke geen ’close contact’ van het positief geteste staflid van zijn ploeg Alpecin-Fenix in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Van der Poel en de bovengenoemde ploeggenoten zijn zondag en maandag negatief getest en vervolgens maandagavond op het vliegtuig gestapt, zo meldt Alpecin-Fenix. De rest van de ploeg blijft in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten, omdat zij wel een ’close contact’ waren met het positief geteste staflid.

Van der Poel trok zich maandag met zijn ploeg Alpecin-Fenix terug uit de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Eén van de medewerkers van de Belgische formatie testte zondagavond positief op het coronavirus.

Van der Poel won zondag de eerste etappe, maar hij kon maandag dus niet starten in de rode leiderstrui. Van der Poel wilde zich in de Ronde van de Emiraten, zijn eerste koers van dit jaar op de weg, in vorm rijden voor de voorjaarsklassiekers. De alleskunner op de fiets veroverde eind vorige maand in Oostende zijn vierde wereldtitel veldrijden.

Van der Poel gaf de etappekoers in het Midden-Oosten de voorkeur boven het Belgische openingsweekeinde, met de Omloop Het Nieuwsblad (zaterdag) en Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag). Het is onduidelijk of hij nu alsnog voor die wedstrijden wil starten.