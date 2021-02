Atletiekunie stuurt liefst 35 atleten naar EK indoor Polen

De ploeg die de Atletiekunie afvaardigt naar de Europese kampioenschappen indoor in de Poolse stad Torun omvat liefst 35 atleten, 17 vrouwen en 18 mannen. Nederland heeft ook uitnodigingen binnengekregen voor de estafetteploegen op de 4×400 meter. De titelstrijd begint donderdagavond 4 maart en eindigt zondagavond 7 maart.

Volgens technisch directeur Ad Roskam hebben de Nederlandse atleten tijdens de NK indoor afgelopen weekeinde in het Omnisport van Apeldoorn laten zien in vorm te zijn. “Al snel werd duidelijk dat het team voor Torun ongekend groot zal zijn. De omvang van de ploeg is nooit een doel, belangrijker is dat er heel veel kwaliteit in zit én een aantal nieuwe gezichten. We mogen veel finaleplaatsen verwachten en we doen serieus mee om het podium”, aldus Roskam.

Hij doelt onder meer op Femke Bol, die op de NK voor de vierde keer het Nederlands record op de 400 meter aanscherpte en veruit de snelste van Europa is dit seizoen. Nadine Visser is kansrijk haar Europese titel op 60 meter horden te prolongeren. Verder zijn Joris van Gool (60 meter), Lieke Klaver (400 meter). Liemarvin Bonevacia (400 meter), Tony van Diepen (400 meter), Mike Foppen (3000 meter) en Maureen Koster (3000 meter) medaillekandidaten.

Nederland heeft op vijf onderdelen de maximale bezetting van drie atleten, te weten de 400 meter bij de mannen en de vrouwen, de 800 meter bij de mannen en de vrouwen en de 1500 meter bij de mannen. Voor de 800 meter bij de mannen hadden acht atleten voldaan aan de EK-limiet. De tickets voor Torun toegewezen aan Djoao Lobles, Thijmen Kupers en Jurgen Wielart.

Jessica Schilder is de enige op een krachtonderdeel. De Nederlands kampioene doet mee bij het kogelstoten. Polsstokhoogspringer Menno Vloon is de enige op een springnummer. Rik Taam kreeg alsnog een invitatie voor de zevenkamp en is naast Pieter Braun en Nadine Broersen (vijfkamp) de derde Nederlandse meerkamper die naar Torun mag.