Leeftijdsgrens voor samen buiten sporten gaat naar 27 jaar

De leeftijdsgrens voor buitensport in teamverband wordt vanaf 3 maart opgerekt tot 27 jaar. Dat geldt alleen voor trainingen en onderlinge wedstrijden. De competities worden nog niet hervat.

De afgelopen maanden mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar samen buiten sporten. Met deze versoepeling van de coronaregels hoopt het kabinet iets meer lucht te geven aan jongeren en jongvolwassenen die het lastig hebben in deze lockdown, zo vertelde premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Den Haag. “Zeker nu het voorjaar zich aandient, is het belangrijk voor deze groep”, zei Rutte. “Dat kan ze helpen.”

Sportbonden en jongerenorganisaties riepen het kabinet al eerder op zo snel mogelijk jongvolwassenen in groepen of teamverband (buiten) te laten sporten op hun vereniging. Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen, zo stelden ze. Jongeren zijn volgens hen gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderzoeken onderstrepen dat.

De inspanningen van de overheid om de coronapandemie te bestrijden, worden door zowel de sportsector als de jongerenorganisaties erkend. Maar sportbonden en jeugdraden, studentenorganisaties, jongerenorganisaties en de duizenden sport- en jeugdverenigingen in Nederland waren er al van overtuigd dat ze juist in deze periode een deel van de oplossing konden bieden.

“We beschikken al over een ijzersterke verenigingsinfrastructuur met een breed en divers aanbod”, stelden ze. “De sportsector en jongerenorganisaties kunnen samen de jonge Nederlander op een veilige en gecontroleerde manier in teams of groepen actief laten zijn, waardoor tevens sociaal contact wordt hersteld en eenzaamheid wordt teruggedrongen. Wij kunnen hen fit, gezond en weerbaar houden door hen hun favoriete buitensport te laten beoefenen onder deskundige begeleiding.”