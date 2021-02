Murray in eerste ronde uitgeschakeld in Montpellier

Andy Murray is bij zijn eerste optreden op het tennistoernooi van Montpellier meteen uitgeschakeld. De Schot, een voormalig nummer 1 van de wereld, verloor in twee sets (6-7 (8) 1-6) van de Wit-Rus Egor Gerasimov, de nummer 83 van de wereld. Murray, de laatste jaren geplaagd door blessures, staat 121e.

Murray liet de Australian Open schieten omdat hij kort voor afreizen besmet bleek te zijn met het coronavirus. In plaats van op de eerste grand slam van het jaar begon zijn seizoen nu met een challengertoernooi in het Italiaanse Biella waar hij de finale haalde.

In oktober had Murray in Keulen zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld. Voor het toernooi van Montpellier ontving de 33-jarige Schot een wildcard, net als voor het toernooi van Rotterdam volgende week in Ahoy.