NBA-ster Gasol na twintig jaar terug in Barcelona

Basketbalvedette Pau Gasol keert na bijna twintig jaar terug bij FC Barcelona. De inmiddels 40-jarige Spanjaard heeft een contract tot eind juni getekend bij de club waar hij ooit begon. Club en speler maakten dat dinsdag gezamenlijk bekend.

“Ik ben heel tevreden dat ik kan aankondigen dat ik naar huis kom en dat ik spoedig FC Barcelona zal versterken. Ik wil mijn kwaliteiten en ervaring ter beschikking stellen in de beslissende fase van het seizoen”, meldde Gasol die in de NBA twee titels veroverde met Los Angeles Lakers en zes keer uitkwam in de All Star-Game. De 2.16 meter lange forward ontkende drie dagen geleden nog dat hij een contract had ondertekend bij Barcelona.

Gasol kwam voor het laatst in 2019 in actie voor Milwaukee Bucks en werd daarna gehinderd door met name enkelblessures. Met zijn terugkeer hoopt hij tot speeltijd te komen om fit te worden voor de Olympische Spelen. Gasol heeft al twee zilveren olympische medailles (2008 en 2012) en een bronzen van de Spelen in Rio 2016.