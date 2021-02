Olympisch kampioene Thiam test negatief en gaat naar EK indoor

Nafissatou Thiam, de Belgische olympische kampioene op de zevenkamp, kan toch meedoen aan de EK indoor begin maart in Polen. De 26-jarige atlete testte vorige week positief op het coronavirus en moest tijdelijk in isolatie, maar dinsdag bracht ze via Instagram naar buiten dat ze de trainingen kan hervatten na een negatieve test.

“Ik weet niet of mijn eerste test foutief was, dan wel of ik vorige donderdag al op het einde van de besmetting was. Hoe het ook zij en al is het jammer dat ik afgelopen weekend de Belgische kampioenschappen heb gemist, ik ben blij dat ik weer kan trainen.”

Thiam is ook regerend wereld- en Europees kampioene op de zevenkamp. In 2017 veroverde ze de Europese titel indoor op de vijfkamp. Op de komende EK in Torun neemt ze het onder anderen op tegen de Nederlandse Nadine Broersen, oud-wereldkampioene op de vijfkamp.