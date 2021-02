Red Bull toont eerste foto’s nieuwe bolide Verstappen

Formule 1-renstal Red Bull heeft de eerste foto’s onthuld van de bolide waarin Max Verstappen dit jaar een nieuwe poging wil doen de wereldtitel te veroveren. De auto ziet er praktisch hetzelfde uit als die van vorig jaar: donkerblauw met een gele neus en de rode stier als logo.

Verstappen vormt dit jaar een koppel met de Mexicaan Sergio PĂ©rez, die is overgekomen van Racing Point. De Nederlander won vorig jaar twee grands prix, waaronder de laatste van het jaar in Abu Dhabi.

De RB16 heet in 2021 de RB16B, waarmee het team aangeeft dat de nieuwe auto nauwelijks is veranderd ten opzichte van de vorige. De regels in de Formule 1 stonden alleen wat wijzigingen in de aerodynamica toe. Er zit wel een nieuwe motor van Honda in.