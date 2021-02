Tennisser Griekspoor naar tweede ronde in Montpellier

Tallon Griekspoor staat in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Montpellier. De 24-jarige Nederlandse tennisser was dinsdag in drie sets te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron: 6-2 6-7 (5) 6-3.

Griekspoor, de nummer 160 van de wereld, had het toernooi bereikt via de kwalificaties. Het is voor de Haarlemmer de derde keer dat hij de tweede ronde van een ATP-toernooi bereikt. De vorige twee keer gebeurde dat bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, in 2018 en 2019.

Voor een plek in de kwartfinale neemt Griekspoor het op tegen de Fransman Ugo Humbert, de mondiale nummer 32.