Tennisster Halep meldt zich af voor Qatar Open

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft zich afgemeld voor het Qatar Open, het sterk bezette WTA-toernooi dat begint maart wordt gehouden in Doha. Een specifieke reden voor de afmelding van de nummer 3 van de wereld gaf de organisatie van het toernooi niet.

Halep reikte in de Australian Open tot de kwartfinales. Daarin verloor ze van de Amerikaanse Serena Williams.

De Australische Ashleigh Barty, nummer 1 van de wereld, is wel van plan mee te doen in Doha. De Nederlandse Kiki Bertens wil in het Qatar Open haar rentree maken. Ze was er maanden uit na een achillespeesoperatie.