‘Van der Poel meer dan welkom in Omloop Het Nieuwsblad’

Mathieu van der Poel is meer dan welkom zaterdag in de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad. Dat liet directeur Tomas Van Den Spiegel van de organisatie van de Vlaamse wielerkoers weten.

Wereldkampioen veldrijden Van der Poel keerde dinsdag terug in Nederland nadat zijn team na de eerste etappe de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten moest verlaten omdat een lid van de staf positief testte op het coronavirus. Van der Poel had de eerste etappe gewonnen van de wielerronde.

Hij testte maandagavond negatief en kreeg permissie Abu Dhabi te verlaten, waardoor hij nu de mogelijkheid heeft te starten in de Omloop en zo alsnog zijn voorbereiding op de grote voorjaarsklassiekers kan voortzetten. “Zijn team Alpecin-Fenix is aan zet, maar natuurlijk is Mathieu van der Poel bij ons van harte welkom. Hij is niet voor niets de winnaar van onze Ronde van Vlaanderen”, zegt Van Den Spiegel.

Van der Poel zal dan wel moeten voldoen aan het coronaprotocol van de internationale wielrenunie UCI. “Hij zal enkele negatieve testen moeten voorleggen wil hij starten zaterdag. Dat is allemaal haalbaar, maar wel nodig om startrecht te verkrijgen.” Alpecin-Fenix heeft tot 72 uur voor de start van de Omloop de mogelijkheid zijn selectie aan te passen.