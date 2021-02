Vijfde zege op rij voor basketballers Washington Wizards

De basketballers van Washington Wizards hebben de stijgende lijn in de NBA doorgetrokken. Tegen Los Angeles Lakers behaalde de club de vijfde achtereenvolgende zege: 124-127. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat Washington Wizards vijf duels op rij wint.

De zege kwam tot stand in extra tijd (overtime). Bradley Beal nam 33 punten voor zijn rekening en Russell Westbrook 32. Westbrook noteerde verder veertien rebounds en negen assists.

Bij Los Angeles Lakers was LeBron James goed voor 31 punten, dertien assists en negen rebounds.