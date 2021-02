Volleybalster Sloetjes (30) stopt ermee

Lonneke Sloetjes beëindigt haar topsportloopbaan. De 30-jarige volleybalster laat dat dinsdag via volleybalbond Nevobo weten. Sloetjes nam in mei vorig jaar al een sabbatical om na te denken over haar toekomst en nu weet ze zeker dat ze niet meer terug wil keren.

Sloetjes kwam 302 keer voor het Nederlandse team uit. De volleybalbond omschrijft haar als ‘een van de meest succesvolle volleybalsters uit de Nederlandse geschiedenis’. Sloetjes was van 2011 tot 2020 een vaste waarde bij Oranje. Ze maakte ook deel uit van het team dat bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 als vierde eindigde. Een jaar eerder verloor Sloetjes met Nederland de EK-finale van Rusland.

“Het afgelopen jaar heb ik gezocht naar drijfveren en motieven om weer te gaan spelen”, aldus Sloetjes. “De kriebels om weer te gaan spelen kwamen echter niet. Ik merk dat ik veel energie haal uit andere dingen die op mijn pad komen en die ik kan leren, bijvoorbeeld op het gebied van mijn studie. Daarnaast wil ik ook graag bij mijn familie in de buurt zijn nu. Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb mogen meemaken. De successen met Oranje en de Turkse club Vakifbank zullen mij altijd bijblijven. En natuurlijk ook de vele vriendschappen die ik aan het volleybal heb overgehouden. Het is helemaal goed zo.”

Sloetjes won met Vakifbank Istanbul in vier seizoenen twee keer de Champions League en twee keer het WK voor clubteams. Ze werd drie keer kampioen in de Turkse competitie en veroverde ook twee keer de Turkse beker. Sloetjes werd zowel in de Champions League als in de Turkse competitie verkozen tot beste diagonaalspeelster.

“Lonneke was echt een speelster van wereldklasse”, reageert Maret Grothues, aanvoerster van Oranje. “Ondanks al deze successen is ze een van de meest bescheiden mensen die ik ken. Zowel binnen als buiten het veld is ze een zeer prettig persoon die altijd voor mensen klaarstaat. Het was een eer om naast haar in het veld te staan. We gaan haar missen.”

Ook Joop Alberda, technisch directeur van de volleybalbond, spreekt vol lof over Sloetjes. “Lonneke is een speelster die ambitie, verantwoordelijkheid en perfectionisme samenbracht en die zeldzame mix van eigenschappen maakt haar tot een bijzondere topsporter. Ze is altijd zeer bescheiden gebleven en ik vermoed dat ze zelf niet beseft hoe groot ze was als speelster. Haar bijdrage aan het Nederlandse volleybal wordt met grote letters bijgeschreven in de geschiedenis van onze sport.”