Wielrenster Van der Breggen neemt telkens afscheid tot de Spelen

Anna van der Breggen start zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad in de wetenschap dat het de laatste keer is dat ze de Belgische openingskoers rijdt. “Ik zal zeker niet continu eraan denken, maar misschien is het ook wel een extra motivatie”, zei de wereldkampioene dinsdag bij de teampresentatie van SD Worx, de opvolger van het succesvolle Boels-Dolmans. Haar hoofddoel: de Olympische Spelen van Tokio.

Van der Breggen keek in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde vooruit naar haar laatste maanden als wielrenster. Na de Spelen gaat de 30-jarige renster verder als ploegleider, zo kondigde ze in mei al aan. “Dit seizoen zijn de Olympische Spelen het belangrijkst. Maar eigenlijk geldt dat voor mij voor alle grote koersen. Vooral omdat ik me telkens zal realiseren dat het de laatste keer is dat ik ergens rijd. Dat houdt ook in dat je nooit kunt denken: volgend jaar komt er weer een kans. Je kunt het niet meer overdoen.”

De olympisch kampioene van 2016 heeft een imposante erelijst bij elkaar gefietst met vrijwel alleen maar grote koersen. Zo werd ze twee keer wereldkampioen op de weg, met afgelopen jaar ook winst op de individuele tijdrit, won ze zes keer de Waalse Pijl, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en drie keer de Ronde van Italiƫ.

Ondanks al die ervaring is ze toch weer benieuwd wat het nieuwe seizoen brengt. “Met een qua naam nieuwe ploeg, met een paar nieuwe ploeggenotes. Het is altijd weer spannend hoe je uit de winter komt. We hebben in ieder geval een goed trainingskamp gehad in Spanje.”

Ook Chantal Blaak neemt afscheid, zij het pas volgend voorjaar. De Omloop Het Nieuwsblad won ze al eens, in 2019. “De voorjaarsklassiekers zijn mijn ding. Ik kijk vooral uit naar Parijs-Roubaix, de eerste keer dat de vrouwen er rijden. Ik wil er in de finale bij zijn.”

Ploegleider Danny Stam zal langzaam gaan verjongen, in de wetenschap dat ook de Belgische Jolien D’Hoore het na dit seizoen voor gezien houdt. Onder anderen de 24-jarige Demi Vollering kwam over van Parkhotel Valkenburg. “We kijken vooruit”, zei Stam. “Jonge rensters krijgen de tijd om zich verder te ontwikkelen.”