Brisbane voorkeurskandidaat Olympische Spelen 2032

De Australische stad Brisbane is de voorkeurskandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2032. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend na een bijeenkomst van het dagelijks bestuur in Lausanne. Het betekent dat een speciale commissie van het IOC nu “gerichte gesprekken” gaat voeren met Brisbane.

De laatste keer dat Australië de Zomerspelen organiseerde was in 2000. Sydney was toen de gaststad. De door de coronapandemie uitgestelde Spelen van Tokio zijn voorzien voor deze zomer. Parijs organiseert de Spelen van 2024, terwijl Los Angeles al weet dat het de Spelen van 2028 mag houden.

Het IOC heeft het systeem van voorkeurskandidaten ingevoerd om te voorkomen dat steden die een bid uitbrengen grote hoeveelheden geld uitgeven om zich te profileren. In het verleden leidde dat ook tot omkoping van IOC-leden.