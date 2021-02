Coach Gasperini: Atalanta hoeft alleen maar te winnen in Madrid

Coach Gian Piero Gasperini van Atalanta sprak in Bergamo na de eerste wedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League van een bittere nederlaag (0-1). “We konden ons eigen spel niet spelen”, mokte hij. De Italiaanse trainer van onder anderen middenvelder Marten de Roon doelde op de rode kaart die de Zwitser Remo Freuler in de 17e minuut kreeg voor een charge op Ferland Mendy, de man van het doelpunt in de 86e minuut.

“Die rode kaart aan onze kant heeft de wedstrijd verpest”, klaagde Gasperini. “Ik vond het zwaar bestraft. Maar met tien man konden we niet meer spelen zoals we graag doen. We zullen nooit weten wat de uitslag zou zijn geweest als we gewoon met elf man de wedstrijd hadden beĆ«indigd.”

Gasperini treurde om de late goal van Mendy die in de slotfase met een bekeken schot doel trof. “We leken het eindsignaal met 0-0 te halen, maar helaas dacht de rechtervoet van Mendy daar anders over. Achteraf gezien is een nederlaag van 1-0 niet eens zo slecht als je kijkt hoe voor ons de wedstrijd verliep. En onze uitgangspositie kan er ook mee door. We hoeven de return in Spanje alleen maar te winnen en dat is een vertrouwde opdracht voor mijn ploeg, want wij spelen altijd en overal om te winnen.”