Dekker sprint naar tweede plek in Ronde van de Emiraten

David Dekker is in de vierde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten als tweede geëindigd. De 23-jarige Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma moest na een ruim 200 kilometer lange rit rond Al Marjan Island de zege in de sprint laten aan de Ier Sam Bennett van Deceuninck – Quick-Step. De Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal) finishte als derde. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) blijft leider in het klassement.

Donderdag gaat de vijfde etappe over 170 kilometer van de Fujairah Marine Club tot Jebel Jais. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is de eerste wedstrijd van dit jaar die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. Vorig jaar won Adam Yates de rittenkoers van een ingekorte versie wegens het coronavirus.

Dekker, de zoon van oud-prof Erik Dekker, werd in 2019 Nederlands kampioen bij de beloften. Jumbo nam hem over van opleidingsploeg SEG Racing Academy.

Voor Bennett betekende het de vijftigste zege in zijn profloopbaan. “Ik moest een paar dagen wachten op deze kans”, zei hij na afloop. “Dit was mijn eerste massasprint van het seizoen en dus was ik echt nerveus. Uiteindelijk moest ik maar één ding doen: mijn ploegmaten volgen. Ze deden geweldig werk. Ik ben trots dat ik het kon afmaken. Het is mijn vijftigste zege als prof. Dat staat wel mooi.”