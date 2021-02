Golfer Woods bij kennis na spoedoperatie aan been

Golfer Tiger Woods is met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen, nadat hij zwaar gewond raakte bij een auto-ongeval. Volgens zijn artsen is de ingreep goed verlopen en is de voormalig nummer 1 van de wereld weer bij kennis en aanspreekbaar.

Bij het incident in de omgeving van Los Angeles verbrijzelde Woods onder meer een enkel. Volgens de artsen zijn pinnen en schroeven aangebracht in de beschadigde botten van de atleet, wat tot een stabilisatie van zijn verwondingen heeft geleid. Ook de schade aan spieren en weefsel wordt groot genoemd.

“Op dit moment is Woods aanspreekbaar en is de eerste fase van het herstel ingezet”, aldus een verklaring van het ziekenhuis.

Woods (45) was betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval in de buurt van de stad Rancho Palos Verdes in Los Angeles County. Hij was bij bewustzijn toen de hulpdiensten arriveerden. Volgens de autoriteiten reed Woods te hard, maar is er “geen enkel” bewijs dat hij onwel zou zijn geworden of onder invloed was. Volgens de districtssheriff heeft Woods “geluk gehad dat hij nog in leven te is”.

Woods heeft sinds december niet meer op een toernooi gespeeld. Hij was herstellende van een vijfde operatie aan zijn rug. Hij wordt al enkele jaren geplaagd door blessures. Woods won in 2019 voor de vijfde keer de Masters en staat nu op vijftien overwinningen in Majors, drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus.

De politie stelt nader onderzoek naar de oorzaak van de crash in.