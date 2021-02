Onderzoeker: corona werkt nog jaren door op topsport

De gevolgen van het coronavirus zullen in bepaalde sporten jarenlang voelbaar blijven. Dat zegt Hugo van der Poel, onderzoeker bij het Mulier Instituut en tevens bij de Nederlandse Sportraad lid van de commissie ‘organisatie en financiering van de sport’.

“Bij sporten als zwemmen en turnen, waar het van groot belang is om al op jonge leeftijd veel trainingsuren te maken, zal het effect van het coronavirus later zichtbaar worden in de topsport. Zo’n gemist jaar kan ervoor zorgen dat we over een paar jaar minder doorstroming zien richting de topsport”, zegt Van der Poel, die al sinds het uitbreken van de coronacrisis onderzoek doet naar de impact hiervan op de Nederlandse sport. “Een ‘verloren’ generatie is misschien een groot woord. Maar er zijn zeker kinderen die in de jaren 2020 en 2021 de beslissende stap hadden moeten zetten in hun sport, maar dat niet konden doen. Ze hebben een jaar stilgestaan in hun motorische ontwikkeling en dat werkt door op het niveau dat je kan halen.”

Op zaterdag is het een jaar geleden dat toenmalig minister Bruno Bruins van VWS live op televisie een briefje kreeg aangereikt, waarop stond dat het coronavirus voor het eerst was vastgesteld in Nederland. Enkele weken later kwam zowel de topsport als de breedtesport volledig stil te liggen.

“Het virus heeft heel grote invloed op ons sport- en beweeggedrag”, zegt Van der Poel, die hier samen met zijn collega’s van het Mulier Instituut al twee rapportages over maakte. “We zien vooral dat de kloof zich verdiept. De Nederlanders die al voor de crisis weinig bewogen, bewegen nu nóg minder. De groep die relatief veel bewoog, heeft andere manieren gevonden om daar vorm aan te geven. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar lopen vertraging op bij de zwemlessen. Het wordt moeilijk om dat in te halen. De wachtlijsten bij de zwembaden worden alleen maar groter. Wie normaal A, B en C haalde, zal nu wellicht met alleen het A-diploma genoegen moeten nemen.”

In de tweede rapportage die het Mulier Instituut uitbracht, eind november, werd de financiële schade voor de sportsector als gevolg van de coronacrisis op zo’n 1 miljard euro geschat. Komende zomer komt de derde rapportage uit. Van der Poel en zijn collega’s hopen dan ook conclusies te kunnen trekken over de ledenaantallen.

Sportscholen zagen een derde van hun ledenbestand verdwijnen, maar bij sportverenigingen valt de terugval vooralsnog mee. De vrees bestaat dat aan het einde van dit seizoen wel veel leden opzeggen. “Bij veel clubs zie je dat de leden hun lidmaatschap of abonnement nog laten doorlopen. Maar aan het einde van het seizoen zal de aarzeling over verlenging komen. Daarom wordt het vooruitzicht voor het nieuwe seizoen heel bepalend.”