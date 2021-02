Toerversie Amstel Gold Race verplaatst van april naar september

De toerversie van de Amstel Gold Race wordt verplaatst van april naar september. De organisatoren van de wielerwedstrijd hebben dat besloten omdat het vanwege het coronavirus niet voor de hand ligt over twee maanden al een wedstrijd voor 15.000 deelnemers te kunnen organisatoren. De profs, zowel mannen als vrouwen, komen wel zoals gepland op zondag 18 april in actie.

“Helaas moeten we nu, twee maanden voor de Amstel Gold Race, opnieuw concluderen dat een wielertoertocht waarbij 15.000 deelnemers aan de start verschijnen niet realistisch is in april. Dat is ontzettend jammer, want natuurlijk organiseren we de toerversie voor amateurs het liefst gelijktijdig met de profversie en maken we er een fantastisch wielerfeest van. Veiligheid gaat boven alles en de huidige situatie laat het op dit moment nog niet toe om een evenement van deze omvang te organiseren. De start van het wereldwijde vaccinatieprogramma geeft ons hoop dat we de toerversie later dit jaar op een veilige manier kunnen organiseren. Om die reden hebben we besloten de toerversie te verplaatsen naar zaterdag 11 september”, aldus Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race.