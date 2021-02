Trump weet zeker dat Tiger Woods terugkeert op topniveau

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump is één van de vele prominenten wereldwijd die zijn steun heeft uitgesproken aan golfer Tiger Woods, die zwaar gewond is geraakt bij een auto-ongeluk. “Hij komt terug op het hoogste niveau. Daarover bestaat geen enkele twijfel”, aldus Trump over de wereldtopper, met wie hij wel eens een balletje sloeg.

“Het is een tragedie”, vervolgt Trump. “Tiger heeft door de problemen met zijn rug een moeilijke tijd gehad, maar het ging steeds beter. Hij heeft veel tegenslagen moeten overwinnen. Tiger heeft echter een ongelooflijk leven en dat zal hij ook in de toekomst hebben. En er zullen nog grote successen bijkomen.”

Ook Barack Obama, Trumps voorganger in het Witte Huis, wenste Woods een spoedig herstel. “We bidden allemaal voor een spoedig herstel voor deze GOAT (Greatest of all Time) van het golf. Als ik in de loop der jaren één ding heb geleerd is dat je Tiger Woods nooit moet afschrijven. Nu leven we mee met hem en zijn familie.”