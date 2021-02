Volleybalbond wijst op belang ‘56.000 zaalsporters’

De kleine versoepeling van de coronamaatregelen met betrekking tot sport zijn volgens volleybalbond Nevobo “goed nieuws” voor de beachvolleyballers. Algemeen directeur Guido Davio heeft wel een belangrijke kanttekening. “Er zijn 56.000 zaalvolleyballers die aan de nieuwe leeftijdsgrens voldoen. Door het uitsluiten van de zaalsporten blijven zij langs de kant staan.”

Per 3 maart is buitensport ook toegestaan voor mensen tot 27 jaar. Dat was tot 18 jaar. De beperkingen voor de binnensport blijven echter van kracht.

Davio: “Met het huidige weer is dit goed nieuws voor het beachvolleybal en de initiatieven van verenigingen om buitenactiviteiten aan te bieden. Echter, er zijn 56.000 zaalvolleyballers die aan de nieuwe leeftijdsgrens voldoen. Door het uitsluiten van de zaalsporten blijven zij langs de kant staan. Het is van belang voor onze verenigingen en het welzijn van de leden dat ook zij weer kunnen sporten en elkaar, binnen de geldende maatregelen, kunnen treffen op de vereniging. Op die manier kunnen we ook een belangrijke bijdrage leveren aan het plan van het kabinet om jongeren en jongvolwassenen in beweging te brengen.”