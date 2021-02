Voor veel atleten is EK indoor tussendoortje richting Spelen

Hoezeer de Europese kampioenschappen indooratletiek in de schaduw staan van de Olympische Spelen in Tokio bewijst Mike Foppen. De Nijmeegse atleet, die afgelopen weekeinde in het Omnisport van Apeldoorn de Nederlandse titel veroverde op de 3000 meter, wil vrijdag al in het Franse Toulon de olympische limiet op de 5000 meter slechten. Pas daarna gaat de blik op de Europese indoorstrijd in het Poolse Torun (5-7 maart).

Foppen twijfelde zelfs of hij de NK indoor wel zou lopen. “Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het is een mooie prikkel richting die 5000 meter. Het is al heel vroeg in het seizoen een wedstrijd in de buitenlucht, maar ik heb er bewust voor gekozen. Hoe eerder ik die limiet heb, hoe beter. Dat geeft rust in je hoofd.”

Hij is niet de enige atleet voor wie de Olympische Spelen het heilige doel zijn dit jaar. Voor veel atleten is het indoorseizoen weliswaar een welkome afleiding in tijden van corona, de wedstrijden zijn niet meer dan een tussendoortje. Een manier om wat ritme op te doen voor het buitenseizoen.

Maureen Koster is ook een van die atletes. De Nederlandse kampioene op de 3000 meter ziet de EK indoor als een “fijne onderbreking”. “Ik wilde eigenlijk in de winterperiode wegwedstrijden doen, maar die zijn er niet en daarom heb ik indoor aangegrepen weer wat prikkels te krijgen.’’

Ze wil toewerken naar een topvorm op de 5000 meter. “Torun staan in het teken van de Spelen. Het is een goede training voor de 5000 meter. Ik wil proberen me zo snel mogelijk te plaatsen voor Tokio, maar houd er rekening mee dat ik in mei en juni continu in staat moet zijn onder de limiet van 15.10 te lopen. Ik was andere jaren gewend vroeg in het buitenseizoen in het Amerikaanse Stanford een goede wedstrijd te lopen, maar dat zit er door corona dit jaar niet in. Dus ik zal moet pakken wat ik pakken kan aan andere wedstrijden.”

Sprinter Joris van Gool denkt er niet anders over. Hij gaat in Torun absoluut voor een medaille op de 60 meter. “Maar Tokio is het hoofddoel. Ik ben heel nieuwsgierig hoe de vorm buiten zal zijn. De 60 meter heeft me dit seizoen weer wat geleerd. Ik kan zelfs als ik geen superstart heb toch goed versnellen in de laatste 40 meter. Dat neem ik mee naar de 100 meter.”

De olympische limiet op het koningsnummer ligt op 10,05, een tiende onder het persoonlijke record van Van Gool (10,16). Een plek in de top 42 van de wereldranglijst biedt ook de kans op een ticket voor Tokio. “Ik moet hoe dan ook een persoonlijk record lopen en ik weet ook dat elke honderdste van een seconde een plek kan schelen.’’

Kogelstootster Jessica Schilder kwam deze winter al twee keer boven de 18 meter met de kogel. De stoot van 18,19 op de NK indoor was voldoende voor een uitzending naar de EK indoor. “Maar ik wil verder en me plaatsen voor Tokio’’, zegt ze onomwonden. Voor haar ligt de limiet op 18,50 of anders top 32 van de wereldranglijst. “Twee jaar geleden ben ik overgegaan op de draaitechniek. Belangrijk is het om consistent te worden en het veel te doen. Daarom ben ik wel blij met de indoorwedstrijden. De EK is bovendien belangrijk om punten te scoren voor de ranking.”