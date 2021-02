Basketballers Utah Jazz veel te sterk voor titelverdediger Lakers

Utah Jazz is voorlopig de best presterende ploeg in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Het team uit Salt Lake City was woensdag duidelijk te sterk voor Los Angeles Lakers: 114-89. Voor de titelverdediger was het de vierde nederlaag op rij.

Donovan Mitchell en Mike Conley waren de uitblinkers bij de thuisploeg, die van de laatste 24 duels er 22 won. Mitchell kwam in de buurt van een zogenoemde triple-double met 13 punten, 10 rebounds en 8 assists. Hetzelfde gold voor Conley die uitkwam op 14 punten, 8 rebounds en 8 assists. Vanaf de bank gekomen zorgde Jordan Clarkson voor 18 punten. Utah heeft nu 26 overwinningen tegen 6 nederlagen. Nooit eerder begon de ploeg zo goed aan het seizoen.

Het duel was slechts in het eerste kwart spannend. De 19 punten die LeBron James verzorgde konden daar niets aan veranderen. De Lakers misten de geblesseerde Anthony Davis en Dennis Schröder, die vanwege het coronaprotocol al vier duels aan de kant staat. De Duitser wordt vrijdag terugverwacht.