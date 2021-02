Coach Otter kiest op WK voor dezelfde shorttrackers als op EK

De Nederlandse shorttrackselectie voor het WK in Dordrecht van volgende week kent geen verrassingen. Bondscoach Jeroen Otter heeft voor het individuele toernooi dezelfde zes rijders en rijdsters geselecteerd als voor het EK van vorige maand in Gdansk in Polen.

Suzanne Schulting, die goud won bij het EK, voert het Nederlandse team bij de vrouwen aan. Selma Poutsma en Xandra Velzeboer zijn de andere twee deelneemsters. Bij de mannen zijn Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Dylan Hoogerwerf geselecteerd. De Laat behaalde bij het EK een bronzen medaille.

Yara van Kerkhof en Rianne de Vries zijn bij de vrouwen als vierde en vijfde aangewezen voor de relay. Van Kerkhof was bij het EK nog reserve. Nu vervangt ze Georgie Dalrymple. Otter koos bij de mannen voor Jens van ’t Wout en Daan Breeuwsma als vierde en vijfde rijder voor de relay. Breeuwsma maakte bij de EK geen deel uit van de selectie. Friso Emons mocht toen meedoen.

Het WK shorttrack in de Optisport Sportboulevard in Dordrecht is van vrijdag 5 tot en met zondag 7 maart. Vanwege de coronapandemie zijn toeschouwers niet welkom.