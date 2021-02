Darter Van Barneveld verliest nipt bij rentree op ProTour

Darter Raymond van Barneveld is bij zijn rentree op de ProTour gestrand in de eerste ronde. De vijfvoudig wereldkampioen moest in Bolton net zijn meerdere erkennen in Stephen Bunting. De Brit won met 6-5.

Van Barneveld kwam nog wel sterk terug van een flinke achterstand, maar op 5-5 sloeg Bunting alsnog toe in de beslissende leg. Hij had slechts twaalf worpen nodig voor de winst en finishte met een score van 125.

De 53-jarige Hagenaar sloot begin 2020 zijn dartscarrière af op een feestavond in AFAS Live. Ruim een half jaar later kondigde Van Barneveld aan terug te komen uit zijn dartspensioen. ‘Barney’ stelde vorige week in Duitsland zijn tourkaart veilig.

Onder anderen Michael van Gerwen, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert haalden in Bolton de tweede ronde wel.