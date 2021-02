Kenia houdt vast aan zelfde marathonlopers voor Spelen

De atleten waarmee Kenia komende zomer in Sapporo aan de marathon op de Olympische Spelen deelneemt zijn dezelfde die vorig jaar waren aangewezen. Onder hen is titelverdediger en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en Brigid Kosgei, de houdster van het wereldrecord bij de vrouwen. De Spelen van Tokio werden vorig jaar met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

De ploeg, die verder bestaat uit Lawrence Cherono, winnaar van WK-brons Amos Kipruto, regerend wereldkampioene Ruth Chepngetich en Vivian Cheruiyot, trekt zich vanaf 3 maart terug in een bubbel om coronabesmetting te voorkomen. Dat gebeurt in Kaptagat, in het noordwesten van Kenia.

“Wij blijven bij dezelfde selectie voor de marathon als vorig jaar. De atleten zullen op hun best zijn om de strijd aan te gaan met de concurrentie. Een winnend team hoef je niet te veranderen”, zei Barnabas Korir namens de atletiekbond van het Afrikaanse land.

De Olympische Spelen zijn van 23 juli tot en met 8 augustus. Vanwege de verwachte hitte in Tokio worden de marathons gelopen in het noordelijker gelegen Sapporo.