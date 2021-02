Marathonschaatser Bart Hoolwerf naar Jumbo-Visma

Marathonschaatser Bart Hoolwerf komt komend seizoen uit voor Jumbo-Visma. De 23-jarige schaatser, de jongere broer van Evert Hoolwerf, komt over van AB Vakwerk en wordt gehaald als vervanger van de gestopte Erik Jan Kooiman.

Hoolwerf pakte vorig jaar de eindzege in de KNSB Marathon Cup, een competitie over veertien wedstrijden op kunstijs. In 2018 werd hij op de Weissensee Nederlands kampioen op natuurijs. “Ik ga van een ploeg die puur gefocust was op de marathon naar een organisatie met verschillende disciplines. Ik kijk er dan ook naar uit om aan de slag te gaan in een andere omgeving dan dat ik gewend was. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij de perfecte stap is om mezelf te blijven ontwikkelen”, zegt Hoolwerf, die ook deelname aan het olympische onderdeel massastart ambieert.

Volgens ploegleider Peter de Vries haalt de ploeg met Hoolwerf “een goede schaatser met veel potentie” in huis. “Ik ken hem goed, want we hebben eerder al drie jaar met elkaar samengewerkt. Naast het feit dat hij een snel eindschot heeft, kan hij ook goed op natuurijs uit de voeten”, aldus De Vries.