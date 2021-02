Ook Monfils en Raonic niet naar Rotterdam, Haase profiteert

Robin Haase kan toch meedoen aan het ATP-toernooi in Rotterdam, dat maandag begint. De 33-jarige tennisser krijgt van toernooidirecteur Richard Krajicek alsnog een wildcard. Dat startbewijs kwam vrij doordat titelhouder Gaël Monfils uit Frankrijk zich afmeldde om persoonlijke redenen. Daardoor hoefde de Japanner Kei Nishikori, die Monfils vervangt in het deelnemersveld op basis van zijn ranking, geen gebruik te maken van zijn eerder toebedeelde wildcard.

“Het is mooi dat we Robin deze wildcard kunnen geven”, liet Krajicek weten. “Het wordt zijn dertiende deelname in Rotterdam. Daarmee passeert hij Jan Siemerink, die tot nog toe van alle Nederlanders de meeste toernooien had gespeeld. Het geeft wel aan hoe lang we als toernooi al plezier hebben van Robin. Hij heeft daarmee zijn wildcard dubbel en dwars verdiend.”

Ook de Canadees Milos Raonic komt niet naar Ahoy. Hij heeft nog last van een enkelblessure. De Kroaat Marin Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, kan nu ook meedoen in Rotterdam.

Krajicek moest eerder op donderdag al melding maken van de absentie van de Spaanse topper Rafael Nadal. De nummer 2 van de wereld kan wegens een rugblessure niet aantreden in Rotterdam.