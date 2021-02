Van der Poel niet in Omloop, wel in Kuurne

Mathieu van der Poel zal zondag deelnemen aan de wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne. Van der Poel moest maandag, een dag na zijn zege in de eerste etappe, de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten verlaten omdat er in de begeleidingsstaf van wielerploeg Alpecin-Fenix sprake was van een coronabesmetting.

Omloop-organisator Tomas Van den Spiegel liet meteen weten dat Van der Poel welkom was in de Omloop Het Nieuwsblad waarmee zaterdag het Vlaamse wielerseizoen wordt geopend. Maar de ploegleiding zette de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar niet op de lijst van zeven deelnemers en twee reserves die 72 uur voor de koers bij de internationale wielrenunie UCI moest worden ingeleverd. Daardoor is zijn deelname reglementair niet mogelijk.

Voor ‘Kuurne’ stond de Nederlander wel als reserve vermeld. Donderdag meldde Alpecin-Fenix dat Van der Poel inderdaad aan de start verschijnt.