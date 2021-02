Verstappen weet: Red Bull moet progressie blijven boeken

Max Verstappen weet een maand voor het begin van het Formule 1-seizoen één ding zeker: als Red Bull dit jaar de hegemonie van Mercedes serieus wil gaan aanvallen, dan zal zijn team progressie moeten blijven boeken. “We hebben meer grip in de wegligging en meer motorvermogen nodig”, sprak de Nederlandse coureur onomwonden tijdens een videoconferentie.

“Wat we tot dusver van de nieuwe auto hebben gezien, is veelbelovend. Maar het heeft geen zin om nu al daar heel enthousiast over te doen. Later we eerst maar eens de testraces in Bahrein afwachten en daar zoveel mogelijk informatie over de auto verzamelen. We moeten door met ontwikkelen, gezien de auto waarmee Mercedes aan het einde van het seizoen reed. Die was heel dominant.”

Verstappen reed woensdag op het circuit van Silverstone zijn eerste kilometers tijdens een aantal promotierondjes in de RB16B, die niet veel afwijkt van de RB16, waarmee hij vorig jaar opnieuw als derde eindigde in het WK-klassement. De regels in de Formule 1 stonden alleen wat wijzigingen in de aerodynamica toe. Er zit wel een nieuwe motor van Honda in.

“Het is inderdaad geen auto die totaal anders is dan de auto van vorig jaar, maar voor mij is het belangrijkste dat hij snel is, ongeacht de kleur. Of hij nu roze, paars of een andere kleur is en of hij nu een heel rare vorm heeft, het maakt mij niet uit, als de auto maar snel is. Dan ben ik blij”, grapte Verstappen.

Op vragen over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die slechts voor één jaar bij Mercedes heeft bijgetekend, ging Verstappen niet in. Hij wordt als de gedroomde opvolger gezien van de Brit bij de succesvolle renstal als hij ermee stopt. “Daar denk ik echt niet over na. Ik weet niet wat Lewis gaat doen. Ik ben gefocust op mezelf en op dit seizoen, om er een succes van te maken.”