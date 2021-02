Wielerbond UCI geeft veiligheidshandboek uit

De internationale wielrenunie UCI heeft de eerder aangekondigde veiligheidsmaatregelen donderdag gepubliceerd in een handboek. Zoals reeds aangekondigd gaat het daarbij om regels die het wielrennen veiliger en duurzamer moeten maken. Zo moet de zogenoemde finishstraat voortaan voldoen aan in het handboek met afbeeldingen ondersteunde voorwaarden en is fietsen in bepaalde houdingen verboden.

De gids geeft een handleiding voor renners, teams en koersorganisatoren over de nieuwe maatregelen waarvan de meeste op 1 april ingaan. Ook de sancties voor het niet naleven zijn vermeld. Zo zullen renners die in een gewone koers de tijdrithouding aannemen of dalen met de billen op de bovenste buis in plaats van op het zadel, worden gediskwalificeerd. Organisatoren die zich niet aan de voorschriften houden kunnen hoge boetes verwachten, terwijl er ook zal worden ingegrepen als renners afval weggooien buiten de speciaal daarvoor aangegeven plaatsen.

De regels zijn een uitvloeisel van overleg tussen vertegenwoordigers van de UCI, de in de AIOCC vertegenwoordigde organisatoren, de teams verenigd in de AIGCP en rennersvakbond CPA. “Al deze maatregelen, die zijn genomen nadat uit diverse hoeken zorgen zijn geuit, zullen het wegwielrennen veiliger maken voor de belangrijkste betrokkenen, de renners”, zegt UCI-voorzitter David Lappartient in een toelichting. “Het is van groot belang dat iedereen er zich aan houdt, terwijl de UCI blijft werken aan verbeteringen.”