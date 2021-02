Advocaat merkt niets van onrust bij Feyenoord

Trainer Dick Advocaat merkt na de wisselvallige resultaten van de laatste weken niets van onrust bij Feyenoord. Ook het aan de spelers gevraagde ‘loonoffer’, vanwege van de coronacrisis, heeft volgens hem geen invloed op het spel. Dat zei Advocaat in een voorbeschouwing op de wedstrijd van komende zondag bij AZ.

“Dat de spelers moeten inleveren is een zaak van het bestuur, daar ga ik niet over”, aldus de trainer. “Ik heb niet de indruk dat de spelers zich erdoor laten afleiden. Afgelopen woensdag straalde het plezier er weer vanaf. Soms echter gaat het veel moeilijker. Het is lastig om precies aan te geven hoe dat komt. Als ik het wist zou het gemakkelijker op te lossen zijn.”

Thuis verloor Feyenoord met duidelijk verschil van AZ. “We hebben het ze toen te gemakkelijk gemaakt”, zegt Advocaat. “We speelden veel te open, dat gaan we in Alkmaar niet doen. Ik heb niet gezegd dat zij meer kwaliteit hebben, maar wel dat ze in de vorige wedstrijd meer kwaliteit hebben laten zien. Nu moeten wij maar laten zien dat we beter kunnen.”